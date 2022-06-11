Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, зараз максимальний залп чорноморського флоту Росії ракетами "Калібр" у повному складі становить 54 ракети (це після затоплення крейсера "Москва", оскільки разом з ним було – 70).

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Черговий ракетний удар ворога

Як наголосив Жданов, 10 червня росіяни вивели половину флоту, а, можливо, й більшу частину кораблів, які мають на борту ракети такого типу. На його думку, це свідчить лише про те, що незабаром можемо очікувати черговий ракетний удар по території України.

Ремонтні бази росіян більше не цікавлять. Думаю, що вони намагаються знайти склади, де є та техніка, яка надходить з-за кордону. І от ці "Іскандери" в Білорусі, кораблі Росії в Чорному морі готуються зустрічати ленд-ліз,

– заявив Жданов.

Куди битиме Росія

Він зазначив, що можна лише припускати, куди битимуть російські загарбники, оскільки ніхто не знає планів ворога. Однак, на думку Жданова, це може бути Західна та Центральна Україна, особливо Київ.

"Останні погрози з боку президента Росії Володимира Путіна були про те, що російська армія завдаватиме удари по центрах ухвалення рішень. Водночас всі рішення ухвалюють в Києві", – зауважив він.

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