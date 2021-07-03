По данным Минобороны, наше рыболовецкое судно, потерпевшее аварию 3 июля в Черном море, не получило помощь от страны-агрессора.
Важно Подали сигнал бедствия: в Черном море у украинского судна отказал двигатель
Интересно, что пропагандисты "трубили" о спасении украинского судна в то время, как его уже буксировал корабль морской охраны ГПСУ.
Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным мероприятием России,
– подчеркнули в Минобороны.
А названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.
Что известно об аварии украинского судна
- Украинское рыболовецкое судно потерпело бедствие 3 июля в Черном море. На его борту, предварительно, находились 4 человека, все они уцелели.
- Причиной аварии стала неисправность двигателя. Обесточенный борт дрейфовал в море несколько часов и подавал сигналы бедствия.
- Ему на помощь прибыл корабль морской охраны ГПСУ "Балаклава". Он отбуксировал судно в Одесский порт "Очаков".