По данным Минобороны, наше рыболовецкое судно, потерпевшее аварию 3 июля в Черном море, не получило помощь от страны-агрессора.

Важно Подали сигнал бедствия: в Черном море у украинского судна отказал двигатель

Интересно, что пропагандисты "трубили" о спасении украинского судна в то время, как его уже буксировал корабль морской охраны ГПСУ.

Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным мероприятием России,

– подчеркнули в Минобороны.

А названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Что известно об аварии украинского судна