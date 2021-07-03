За даними Міноборони, наше риболовецьке судно, яке зазнало аварії 3 липня у Чорному морі, не отримала допомогу від країни-агресора.

Важливо Подали сигнал лиха: у Чорному морі в українського судна відмовив двигун

Цікаво, що пропагандисти "трубили" про порятунок українського судна у той час, як його вже буксирував корабель морської охорони ДПСУ.

Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є черговим інформаційним заходом Росії,

– наголосили у Міноборони.

А названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" до українського судна не наближались, попри отримання сигналу SOS.

Що відомо про аварію українського судна