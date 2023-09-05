Как отметили в Метинвесте, эти корабли были заблокированы в украинских портах еще с 24 февраля 2022 года. Они стали вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зернового соглашения".

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Первый шаг к полной разблокировке морского экспорта сделан

На борту деблокированных судов перевозили продукцию украинских металлургов и горняков, изготовленную еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, говорится о более чем 76 тысячах тонн металлопроката производства таких комбинатов:

"Азовсталь";

"Запорожсталь";

"Комметсталь";

"АрселорМиттал Кривой Рог".

А также 172 тысячи тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКе Группы Метинвест. В компании сообщают, что сейчас украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, которые оплатили продукцию еще до начала российской агрессии.

К слову, освободить корабли из полуторагодовалого плена удалось благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств страны. В Метинвесте утверждают, что прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью — это исторический момент и первый шаг к полной разблокировке морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и так далее.

"А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины, понесшей колоссальные потери, в частности из-за противозаконной блокады портов Украины со стороны России. Хотелось бы поблагодарить всех причастных, особенно Офиса президента, Министерства инфраструктуры и, конечно, ВМС ВСУ, наших храбрых моряков ", - подчеркнул руководитель проектного офиса гендиректора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Полная разблокировка портов для всех видов грузов позволит не только вернуть Украине статус морского государства, но и принесет украинской экономике дополнительные десятки миллиардов долларов валютной выручки в год, государственному бюджету — сотни миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений, а сотням тысяч украинцев — рабочие места и стабильные. доходы в семейный бюджет,

– подытожил Водовоз.