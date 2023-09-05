Як зазначили у Метінвесті, ці кораблі було заблоковано в українських портах ще з 24 лютого 2022 року. Вони стали другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії "зернової угоди".

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Перший крок до повного розблокування морського експорту зроблено

На борту деблокованих суден перевозили продукцію українських металургів та гірників, яку виготовили ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, мовиться про понад 76 тисяч тонн металопрокату виробництва таких комбінатів:

"Азовсталь";

"Запоріжсталь";

"Каметсталь";

"АрселорМіттал Кривий Ріг".

А також 172 тисячі тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК Групи Метінвест. У компанії повідомляють, що зараз український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії.

До слова, визволити кораблі з півторарічного полону вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств країни. У Метінвесті стверджують, що прорив морської блокади кораблями з українською сталлю — це історична мить та перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо.

"А, значить, і до прискореного відновлення економіки України, що зазнала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку Росії. Хотілося б подякувати всім причетним, а особливо Офісу президента, Міністерству інфраструктури та, звичайно, ВМС ЗСУ, нашим хоробрим морякам", – наголосив керівник проєктного офісу гендиректора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Повне розблокування портів для всіх видів вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютного виторгу на рік, державному бюджету — сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців — робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету,

– підсумував Водовіз.