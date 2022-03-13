Корабли врага находятся в боевой готовности в Черном море: они готовы обстреливать Украину

Украине стоит готовиться к опасности ракетного обстрела из Черного моря. Группа кораблей оккупантов находится в полной боевой готовности

Из-за провала наступления на земле российские оккупанты решили уничтожать украинские города и мирных граждан ракетами и бомбами. Враг бомбит по всем направлениям, на которых наступает.

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Опасность Черного моря

Генштаб ВСУ сообщает, что ракетные обстрелы следует ожидать и с Черного моря. Группа кораблей захватчиков находится в море в полной боевой готовности.

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