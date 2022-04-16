Кораблям под российским флагом запретят вход в румынские порты

Российские корабли с 17 апреля не смогут входить в румынские порты под флагом страны-агрессора. В Румынии одобрили соответствующий запрет.

В Румынии, кстати, есть 4 по размеру в Европе порт Констанцы.

Читайте также Порты заблокированы: трейдеры осуществили первые поставки украинской кукурузы в Европу

Он расположен на пересечении речного и железнодорожного европейских транспортных коридоров – на западном побережье Черного моря в 332 км от Босфора.

Для украинских судов предпочитают

В то же время суда под флагом Украины имеют приоритет в румынских портах. Их освобождают от оплаты портовых услуг, сообщил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

К слову, крупнейшие компании в сфере морских контейнерных перевозок с 1 марта приостановили прием заказов на перевозку грузов в Россию и из нее. Речь идет о Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd и MSC.

Может заинтересовать – возле Севастополя скопились 39 боевых кораблей и катеров: