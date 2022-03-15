Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву

Национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток.

Правда, пока до конца апреля. Грузовые рейсы, предполагавшие остановку в Москве, тоже входят в список приостановленных рейсов.

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Компания Korean Air заявила, что дополнительно меняет маршруты своих рейсов во избежание российского воздушного пространства. Аргументирует компания это "эксплуатационными проблемами и проблемами безопасности".

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию, это увеличит время полета до двух часов 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, для некоторых рейсов полет увеличится на около два часа.

К слову, авиарегулятор ЕС отозвал у российских авиакомпаний действие сертификатов на полеты в небе ЕС. Европейское агентство по безопасности полетов приняло такое решение вслед за другими санкциями ЕС против России. Отныне самолеты этих авиакомпаний не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве ЕС.