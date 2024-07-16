Площадь пожара уже достигла 400 квадратных метров. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Курской области
Пропагандисты пишут, что в поселке Коренево "беспилотники атаковали" завод низковольтной аппаратуры. Вспыхнул пожар, его площадь уже достигла 400 квадратных.
Пожар в Курской области: смотрите видео
Как горит российский завод / Фото из росСМИ
Рабочих якобы "эвакуировали" еще до прибытия пожарных. По словам оккупантов, вроде бы пострадавших нет.
Пожар в Курской области: смотрите видео
Губернатор Курской области заявил, что якобы "дрон сбросил взрывное устройство" на территорию завода. Возгорание произошло в одном из технологических цехов. Его тушат пожарные расчеты из двух районов.
По данным росСМИ, Кореневский завод низковольтной аппаратуры изготавливает продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.
Горит завод низковольтной аппаратуры: смотрите видео