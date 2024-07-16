Площа пожежі вже сягнула 400 квадратних метрів. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Курській області
Пропагандисти пишуть, що в селищі Коренево "безпілотники атакували" завод низьковольтної апаратури. Спалахнула пожежа. Її площа вже сягнула 400 квадратних.
Пожежа в Курській області: дивіться відео
Як горить російський завод / Фото з росЗМІ
Робітників нібито "евакуювали" ще до прибуття пожежників. За словами окупантів, начебто постраждалих немає.
Пожежа в Курській області: дивіться відео
Губернатор Курської області заявив, що нібито "дрон скинув вибуховий пристрій" на територію заводу. Займання сталося в одному з технологічних цехів. Його гасять пожежні розрахунки із двох районів.
За даними росЗМІ, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості.
Горить завод низьковольтної апаратури: дивіться відео