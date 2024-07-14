У мережі також публікують наслідки атаки. Окрім того, виконувач обов'язків губернатора Курської області підтвердив пошкодження телевежі, передає 24 Канал

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Окупанти заявили про атаку в Курській області

Місцеві телеграм-канали Курської області бідкаються на атаку безпілотників. Так, у мережі публікують кадри з пожежами на підстанції і телевізійній вежі. Наразі окупанти офіційно підтвердили загоряння на телевежі.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що сталася пожежа, однак постраждалих за його словами немає.

У місті Суджа Суджанського району внаслідок атаки дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини. Постраждалих немає,

– написав Смірнов у мережі.



Горить телевежа в місті Суджа Курської області / Фото з російських телеграм-каналів

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Також у мережі публікують кадри з пожежею на підстанції в місті Суджа, однак влада Курської області не коментує цього.

Пожежа на підстанції в Курській області: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали пишуть, що дрони продовжують атакувати місто Суджа. Окупанти заявляють, що буцімто атакували й заправку, яка не працює, однак про постраждалих не повідомляють.