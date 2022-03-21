Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении сообщила, что из 8 запланированных на 21 марта гумкоридоров только по одному не удалось эвакуировать людей, пишет 24 канал.
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Гумкоридор из Козаровичей на Киевщине не сработал
Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась,
– сообщила министр
Верещук уточнила, что оккупационные войска обстреляли колонну и не разрешили людям выйти.
Что касается других "зеленых коридоров" в Киевской области, то по маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывезти более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных автомобилей. А по маршруту из Бучи и Ворзеля эвакуировали 380 человек, а также доставили гуманитарную помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды.
Вечернее обращение Ирины Верещук за 21 марта: смотрите видео