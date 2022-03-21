Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні повідомила, що з 8 запланованих на 21 березня гумкоридорів лише одним не вдалося евакуювати людей, пише 24 канал.

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Гумкоридор з Козаровичів на Київщині не спрацював

Зі села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулася,

– повідомила міністерка.

Верещук уточнила, що окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

Щодо інших "зелених коридорів" у Київській області, то маршрутом з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти понад 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто. А маршрутом з Бучі й Ворзеля евакуювали 380 людей, а також доставили гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу.

Вечірнє звернення Ірини Верещук за 21 березня: дивіться відео