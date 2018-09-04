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Еда для избранников: опубликовали новые цены в столовой ВР

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В депутатской столовой
В депутатской столовой / Апостроф

В сети опубликовали обновленный ассортимент блюд и цен на них из столовой для нардепов.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Фотографии меню с ценами по состоянию на сегодня, 4 сентября, опубликовали журналисты.

Согласно перечню блюд, 100 грамм винегрета стоят 15 гривен 50 копеек, а одно яйцо – 5 гривен 63 копейки. 150 грамм салата "Цезарь с курицей" стоят 35 гривен 80 копеек. За овощной суп-пюре придется отдать 23 грн 70 копеек, за картофельные зразы – 18 гривен 20 копеек.

Верховна Рада їдальня ціни

Новые цены в столовой Верховной Рады

С деликатесов в меню есть бутерброды с красной икрой (55 гривен 39 копеек), филе семги (160 гривен 61 копейка за 100 грамм), жареные тигровые креветки с томатами черри (151 гривен 91 копейка за 55 грамм), отварной язык (850 гривен за кг).

їдальня Верховна Рада
Ассортимент фруктов в столовой Верховной Рады

їдальня Верховна рада

Счет за сырники и кофе в столовой Верховной Рады

Напомним, сегодня, 4 сентября, стартовало первое заседание девятой сессии Верховной Рады Украины.

Теги: Новости Украины Цены Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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