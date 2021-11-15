Первый заместитель председателя украинского парламента Корниенко отметил: хорошо, если сейчас в зале заседаний собираются 210 – 215 нардепов монобольшинства. По словам политика, необходимый минимум – 226 голосов – иногда не могут набрать даже при большом желании.

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В то же время депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания.

Иногда мы просто не до конца коммуницируем какие-то вещи с нашими партнерами, прежде всего с депутатскими группами,

– подчеркнул Корниенко.

Кроме того, вице-спикер заявил: часто проблемы с принятием решения связаны с личными планами нардепов.

По словам Корниенко, предложения "давайте еще неделю поработаем", "еще день посидим" встречают с опасениями.

"Ведь они заранее планировали какие-то зарубежные поездки, встречи с избирателями в округах и, разумеется, менять график за две недели до запланированного очень трудно", – заявил политик.

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