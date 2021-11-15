Перший заступник голови українського парламенту Корнієнко наголосив: добре, якщо наразі у залі засідань збираються 210 – 215 нардепів монобільшості. За словами політика, необхідний мінімум – 226 голосів – іноді не можуть набрати навіть при великому бажанні.
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Водночас депутати часто не досиджують до кінця пленарного засідання.
Іноді ми просто не до кінця комунікуємо якісь речі з нашими партнерами, насамперед із депутатськими групами,
– наголосив Корнієнко.
Окрім того, віцеспікер заявив: часто проблеми з ухваленням рішенням пов'язані з особистими планами нардепів.
За словами Корнієнка, пропозиції "давайте ще тиждень попрацюємо", "ще день посидимо" зустрічають з побоюваннями.
"Адже вони заздалегідь планували якісь закордонні поїздки, зустрічі з виборцями в округах і, зрозуміло, змінювати графік за два тижні до запланованого дуже важко", – заявив політик.
Нардепів перевіряють на вході до Ради
- Через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні нардепів перевіряють при вході до Верховної Ради.
- Усі невакциновані народні обранці змушені робити тест на виявлення коронавірусу.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що "нові правила входу до адміністративної будівлі Верховної Ради поширюються не лише на народних депутатів, але і на журналістів та співробітників Апарату ВР".
- Також Радуцький нагадав, що сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину.