Так, нардеп заявил о выходе из фракции, выступая за трибуной парламента еще 30 ноября.

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Сообщаю о выходе народного депутата Сохи Романа Васильевича из состава парламентской фракции "Слуга народа",
– сказал Корниенко.

Почему Соха решил покинуть "слуг"

Нардеп во время выступления раскритиковал деятельность президента Владимира Зеленского, а затем заявил, что выходит из фракции.

Политик сказал, что разочаровался в президентской команде. Больше всего Соха возмутился из-за назначения Ростислава Шурмы заместителем главы руководителя Офиса Президента.

Кто такой Роман Соха?

С 2001 года работал экономистом валютного отдела банка. Впоследствии он стал директором Регионального центра банка. Кроме того, Соха возглавлял региональный розничный центр ПАО "Сведбанк" и Запорожский филиал ПАО "Укринбанк".
В политику пришел в 2019 году. Он победил на парламентских выборах в округе №75, что в Запорожской области. Политик был соавтором 15 законопроектов. Кстати, Соха есть в списке депутатов, которые вошли в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова.