Об этом депутат Александр Корниенко рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, перевыборов хотят те силы в парламенте, которые ожидают усилить свои позиции.
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"Желание сделать это есть у тех, кто качает ситуацию. Понятно, что есть новые силы. Таким позиционирует себя и Дмитрий Разумков. Есть старые силы, которые наработали себе рейтинг или думают, что наработали", – сказал Корниенко.
Конечно, им хотелось бы увеличить свое представительство и сказать, что они там самая главная оппозиция,
– добавил он.
Корниенко: Не актуально
Нардеп отметил, что не стоит делать перевыборы в Раду, когда недоработан бюджетный процесс и не выполнили ряд важных реформ.
"Тему энергетической безопасности недоработали как следует. И у нас есть много реформ, связанных с деолигархизацией. И мы на середине должны бросать все и заниматься перевыборами?", – пояснил Корниенко.
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Он добавил, что когда в Украине происходят перевыборы, то работа Верховной Рады остановится на пол года.
"Очень много нюансов, которые во время пандемии и войны сейчас не ко времени, – заявил Корниенко.