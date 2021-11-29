За выступление президента в парламенте отвечает определенная статья регламента. Об этом вице-спикер заявил во время согласительного совета.

Кстати У меня простая стратегия, – Зеленский рассказал, планирует ли распускать действующий парламент

Во время выступления не будет обсуждений или вопросов

По его словам, этот процесс четко регламентирован, поэтому не включает обсуждения, выступления, вопросы.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать регламент, а также высокий уровень правовой культуры. И даже поведенческой культуры,

– сказал Корниенко.

Он также отметил, что в Раде неоднократно наблюдалось нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей.

О чем будет говорить Зеленский

Президент выступит в Раде 1 декабря. Говорить будет о внешнем и внутреннем положении нашего государства. Предполагается, что Зеленский не обойдет тему угрозы полномасштабного вторжения России.

Предыдущее выступление Зеленского в Раде

В последний раз президент выступал в сессионном зале парламента 4 ноября. В этот день назначали сразу несколько министров. Собственно, по этой теме Зеленский сказал, что ротация касается не только бойцов. По его словам, важно "подменять тех, кто отдался без остатка".