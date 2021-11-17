По словам Корниенко, законопроект в первом чтении могут рассмотреть уже в четверг, 18 ноября.
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В законопроект могут внести много правок
Это может случиться, если 17 ноября на рассмотрение документа соберется профильный комитет. С первым голосованием, считает первый вице-спикер, проблем не будет.
Далее же будет второе чтение и будет много правок – так называемый "поправочный спам". Ну то будем с этим работать в комитете и в зале,
– пояснил Корниенко.
Точный механизм выдачи средств Корниенко не озвучил
Политик пока не объяснил, как именно будет действовать механизм выдачи средств. Корниенко отметил, что порядок будут разрабатывать профильные министерства.
Я думаю, что мы должны говорить, что это в первую очередь поддержка индустрий – тех, которые пострадали, креативных, спортивных,
– добавил нардеп.
Корниенко о тысяче за вакцинацию / Смотрите видео:
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Что известно о тысяче за вакцинацию:
- О том, что украинцы, которые получили 2 дозы вакцины против коронавируса, получат по 1 тысяче гривен, анонсировал президент Зеленский.
- Средства будут доступны через приложение "Дия".
- Деньги можно будет расходовать на перевозку внутри страны, абонементы в спортзал или посещение музеев и выставок.
- Программа стартует 19 декабря. На нее выделят 3 миллиарда гривен.