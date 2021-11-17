За словами Корнієнка, законопроєкт у першому читанні можуть розглянути вже у четвер, 18 листопада.

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До законопроєкту можуть внести багато правок

Це може трапитись, якщо 17 листопада на розгляд документа збереться профільний комітет. З першим голосуванням, вважає перший віцеспікер, проблем не буде.

Далі ж буде друге читання і буде багато правок – так званий "поправковий спам". Ну то будемо з цим працювати в комітеті та у залі,
– пояснив Корнієнко.

Точний механізм видачі коштів Корнієнко не озвучив

Політик поки не пояснив, як саме діятиме механізм видачі коштів. Корнієнко зазначив, що порядок розроблятимуть профільні міністерства.

Я думаю, що ми маємо говорити, що це в першу чергу підтримка індустрій – тих, які постраждали, креативних, спортивних,
– додав нардеп.

Корнієнко про тисячу за вакцинацію / Дивіться відео:

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Що відомо про тисячу за вакцинацію:

  • Про те, що українці, які отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу, отримають по 1 тисячі гривень, анонсував президент Зеленський.
  • Кошти будуть доступні через застосунок "Дія".
  • Гроші можна буде витрати на перевезення всередині країни, абонементи у спортзал або відвідини музеїв та виставок.
  • Програма стартує 19 грудня. На неї виділять 3 мільярди гривень.