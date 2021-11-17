За словами Корнієнка, законопроєкт у першому читанні можуть розглянути вже у четвер, 18 листопада.

Варто прочитати Тисяча Зеленського: хто зможе отримати та на що дозволять витратити виплати для вакцинованих

До законопроєкту можуть внести багато правок

Це може трапитись, якщо 17 листопада на розгляд документа збереться профільний комітет. З першим голосуванням, вважає перший віцеспікер, проблем не буде.

Далі ж буде друге читання і буде багато правок – так званий "поправковий спам". Ну то будемо з цим працювати в комітеті та у залі,

– пояснив Корнієнко.

Точний механізм видачі коштів Корнієнко не озвучив

Політик поки не пояснив, як саме діятиме механізм видачі коштів. Корнієнко зазначив, що порядок розроблятимуть профільні міністерства.

Я думаю, що ми маємо говорити, що це в першу чергу підтримка індустрій – тих, які постраждали, креативних, спортивних,

– додав нардеп.

Корнієнко про тисячу за вакцинацію / Дивіться відео:

Читайте також Понад 600 тисяч українців не прийшли на другу дозу вакцини проти коронавірусу

Що відомо про тисячу за вакцинацію: