За словами Корнієнка, законопроєкт у першому читанні можуть розглянути вже у четвер, 18 листопада.
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До законопроєкту можуть внести багато правок
Це може трапитись, якщо 17 листопада на розгляд документа збереться профільний комітет. З першим голосуванням, вважає перший віцеспікер, проблем не буде.
Далі ж буде друге читання і буде багато правок – так званий "поправковий спам". Ну то будемо з цим працювати в комітеті та у залі,
– пояснив Корнієнко.
Точний механізм видачі коштів Корнієнко не озвучив
Політик поки не пояснив, як саме діятиме механізм видачі коштів. Корнієнко зазначив, що порядок розроблятимуть профільні міністерства.
Я думаю, що ми маємо говорити, що це в першу чергу підтримка індустрій – тих, які постраждали, креативних, спортивних,
– додав нардеп.
Корнієнко про тисячу за вакцинацію / Дивіться відео:
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Що відомо про тисячу за вакцинацію:
- Про те, що українці, які отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу, отримають по 1 тисячі гривень, анонсував президент Зеленський.
- Кошти будуть доступні через застосунок "Дія".
- Гроші можна буде витрати на перевезення всередині країни, абонементи у спортзал або відвідини музеїв та виставок.
- Програма стартує 19 грудня. На неї виділять 3 мільярди гривень.