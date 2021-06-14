Корниенко рассказал, сколько нардепов в Раде могут попасть под определение олигарха

Александр Корниенко рассказал, что несколько человек в Верховной Раде могут попасть под будущий закон относительно олигархов. По мнению политика, в первом чтении проект одобрят.

Представитель "Слуги народа" уверен, что голоса для принятия инициативы в первом чтении будут. Далее, по его словам, если у кто-то будут предложения, сможет внести правки ко второму чтению.

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Я думаю, когда речь идет о таком без преувеличения эпохальном законе, то мы вообще не должны говорить о том, что может не хватить голосов, что кто-то будет сильно против,

– подчеркнул депутат.

Что может измениться в законопроекте ко второму чтению

Корниенко подчеркнул, что законопроект – фундаментальный, поэтому имеет достаточно широкую рамку. По словам политика, критерии в нем якобы выписаны узко, но там есть вещи относительно которых могут быть дискуссии. Например, в отношении определенных сумм или присутствия в политике.

Политик отметил, что Ирина Геращенко заявила об альтернативном законопроекте.

"Мне кажется очень важным, чтобы в альтернативном законопроекте, в его переходных положениях не было конкретных фамилий. Потому что коллеги из оппозиции, учитывая их риторику, могут указать в нем конкретные фамилии своих лидеров, представителей своей партии", – прокомментировал Корниенко.

Сколько нардепов могут попасть под действие закона

По словам Корниенко, вероятно, в парламенте найдутся 3 – 4 человека. Однако он уверяет, что дело не в фамилиях, а в подходе, который этот закон вводит.