В интервью Корниенко отметил, что "никто не хвалил китайский общественно-политический строй".

Важно отметить Арахамия заявил, что "Слуге народа" надо перенимать опыт компартии Китая

По его словам, они с Арахамией говорили о том, что у Китая есть определенные достижения, которые можно проанализировать и сделать выводы. Так, к примеру, достижением компартии глава "Слуги народа" назвал внедрение в стране планирования.

Являются ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети? Это я все перечисляю задачи, которые там ставили перед страной. Я думаю так. Давайте просто полезное брать,

– сказал Корниенко.

Какие принципы будет наследовать "Слуга народа"

Глава президентской партии заметил, что в компартии Китая работает меритократия. Проще говоря, на руководящие должности назначают наиболее способных людей. Со временем этот принцип и планируют воплотить в "Слуге народа".

Должна ли она работать в Украине? Да, должна. Если человек что-то на своем посту проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться,

– подчеркнул Корниенко.

По его словам, принцип меритократии будут внедрять во время "формирования кадрового резерва "Слуги народа" на следующие политические циклы".

Что этому предшествовало