В інтерв'ю Корнієнко зазначив, що "ніхто не хвалив китайський суспільно-політичний лад".

Важливо Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю

За його словами, вони з Арахамією говорили про те, Компартія Китаю має певні досягнення, які можна проаналізувати та зробити висновки. Так, до прикладу, досягненням компартії глава "Слуги народу" назвав впровадження в країні планування.

Чи є досягненням великі амбіції, великі цілі, побудова космічних якихось польотів, побудова підводних місць, збільшення вдвічі існуючої залізничної мережі? Це я все перераховую завдання, які там ставили перед країною. Я думаю так. Давайте просто корисне брати,

– сказав Корнієнко.

Які принципи наслідуватиме "Слуга народу"

Глава президентської партії зауважив, що в Компартії Китаю працює меритократія. простіше кажучи, на керівні посади призначають більш здібних людей. Часе цей принцип і планують втілити у "Слузі народу".

Чи повинна вона працювати в Україні? Так, повинна. Якщо людина щось на своїй посаді проявила, досягла, то має отримувати можливість далі рухатися,

– підкреслив Корнієнко.

За його словами, принцип меритократії впроваджуватимуть під час "формування кадрового резерву "Слуги народу" на наступні політичні цикли".

Що цьому передувало