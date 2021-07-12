Арахамія російською мовою говорив, що "китайський приклад – унікальний". На його думку, це завдяки Китайській партії.

До теми Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю

Арахамія похвалив книги глави партії

Політик сказав, що читає зібрання творів та книги голови партії, які йому подарував посол Китаю.

Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування,

– зазначив Арахамія.

Корнієнко теж долучився

Олександр Корнієнко виступав українською. Він вважає, що Китай продемонстрував приклад. Зокрема, як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати жителям високий рівень соціальних гарантій.

"Ті темпи економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка під керівництвом Комуністичної партії Китаю та її очільників, дають приклад усьому світу, як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами", – стверджував Корнієнко.

Що цьому передувало