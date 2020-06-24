Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что не называл свою коллегу "рабочей бабой", а запись его разговора с Давидом Арахамией смонтировали. В издании "НикВести" согласились, что обнародованное видео может содержать не всю информацию, но монтаж отрицают.

О том, что на самом деле могло произойти, и куда делась еще часть разговора, главный редактор регионального издания Олег Деренюга рассказал в комментарии "Громадському".

Стоит знать "Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве

Он отметил, что комментарии участников скандала свидетельствуют о том, что такой разговор действительно имел место. Поэтому все фразы действительно были сказаны, но, возможно, не в таком контексте.

Относительно "монтажа" он объяснил, что первая и вторая часть слов Александра Корниенко касаются двух разных людей. То есть сначала он начал говорить об Ирине Аллахвердиевой, а потом говорил о какой-то "рабочей бабе".

Зритель же увидел это как одну фразу. Кроме того, понимание политической ситуации в городе подсказывает, что депутат не планирует баллотироваться в мэры Николаева,

– отметил Олег Деренюга.

Он предполагает, что между первой и второй частью Корниенко сказал еще что-то, но оно по техническим причинам не попало в кадр. Например, это могло произойти из-за проблем с Интернетом.

"Такое бывает на стриме. Впрочем, точно объяснить, было ли там еще что-то, смогут только сами Корниенко или Арахамия", – рассказал Деренюга.

Что слышно на скандальном видео Корниенко и Арахамии

Тот фрагмент разговора, что попал на видео, действительно довольно неоднозначен. Сначала четко слышно, что они говорят именно о своей коллеге.

Корниенко: Аллахвердиева – вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает.

Арахамия: Да?

Корниенко: Конечно. Она такая, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, бл*, ох**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба – да, баба – да".

Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео

Что об этом инциденте говорил Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" признал, что такой разговор был. Было в нем упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совершенно другом человеке. Это Татьяна Домбровская – местная бизнесвумен.

В то же время Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже. Он заявил, что две части разговора были "намонтированы" вместе, хотя там речь шла о разных людях.