Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє, що не називав свою колегу "робочою бабою", а запис його розмови з Давидом Арахамією намонтували. У виданні "НикВести" погодилися, що оприлюднене відео може містити не всю інформацію, але монтаж заперечують.

Про те, що насправді могло статися, і куди поділася ще частина розмови, головний редактор регіонального видання Олег Деренюга розповів у коментарі "Громадському".

Варто знати "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

Він зауважив, що коментарі учасників скандалу свідчать про те, що така розмова й справді мала місце. Тож усі фрази справді були сказані, але, можливо, не в такому контексті.

Щодо "монтажу" він пояснив, що перша й друга частина слів Олександра Корнієнка стосуються двох різних людей. Тобто спершу він почав говорити про Ірину Аллахвердієву, а вже потім говорив про якусь "робочу бабу".

Натомість глядач побачив це як єдину фразу. Крім того, розуміння політичної ситуації в місті підказує, що депутатка не планує балотуватися в мери Миколаєва,

– зазначив Олег Деренюга.

Він припускає, що між першою й другою частиною Корнієнко сказав ще щось, але воно з технічних причин не потрапило в кадр. Наприклад, це могла статися через проблеми з Інтернетом.

"Таке буває на стрімах. Втім достеменно пояснити, чи було там ще щось, зможуть лише самі Корнієнко або Арахамія", – розповів Деренюга.

Що чути на скандальному відео з Корнієнком і Арахамією

Той фрагмент розмови, що потрапив на відео, справді доволі неоднозначний. Спершу чітко чути, що вони говорять саме про свою колегу.

Корнієнко: Аллахвердієва – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх**рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє.

Арахамія: Так?

Корнієнко: Звісно. Вона така, енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він там, бл*, ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба – так, баба – так".

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео

Що про цей інцидент казав Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" визнав, що така розмова була. Була в ній згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину. Це Тетяна Домбровська – місцева бізнесвумен.

Водночас Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі. Він заявив, що дві частини розмови були "намонтовані" докупи, хоча там йшлося про різних людей.