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      Корниенко прокомментировал скандал со "слугой народа" Брагарем

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      Накануне "слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. За высказывание коллеги уже извинились в партии. Более того, с депутатами президентской политсилы проведут беседы по коммуникации с избирателями.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа".

      К теме: Скандальный нардеп Евгений Брагар – что о нем известно

      Он пояснил, что депутаты допускают коммуникационные ошибки. Конечно, какие-то из них менее существенные, но какие-то, как в случае с Брагарем, – обиднее для общества.

      Если мы разделяем мнение избирателей, просим прощения – как в упомянутой ситуации. Делаем выводы, работаем с депутатами. Готовим коммуникационные разговоры – на какие темы лучше говорить, а на какие – промолчать. Кому лучше ходить на эфиры, а кому нет,
      – добавил политик.

      И отметил, что не все депутаты, которые в последнее время попадали в скандалы, являются членами партии "Слуга народа": большинство из них только входят во фракцию.

      Что известно о скандальном заявлении Брагара?1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию в размере 2 тысяч гривен при высоких ценах на коммунальные услуги. Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

      Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагара. И отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей. После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.

      Скорее всего, внутри партии против Евгения Брагара не будут применять никаких санкций. Скандал, возникший вокруг его слов о том, что коммунальные услуги можно оплатить, продав элитную собаку, уже является достаточным наказанием. Такое мнение Александр Корниенко высказал ранее.

      Об обучении и съезде "Слуги народа"

      Корниенко также сообщил, что 15 февраля в Киеве пройдут учения для 470 депутатов и 24 глав местных советов, которые в декабре 2019 года победили на выборах в ОТГ.

      Для них мы готовим централизованный семинар, на котором будем знакомить с азами местного самоуправления, работы с местными бюджетами, обязанностями депутатов местных советов и т.п.,
      – прокомментировал председатель партии "Слуга народа".

      Также в этот день, 15 февраля, состоится съезд президентской политсилы. По словам Корниенко, это даст возможность депутатам Верховной Рады услышать местных депутатов. Они смогут пообщаться и лучше понять, с чем партии идти на местные выборы.

      Политик объяснил, что мажоритарщики более или менее понимают эту проблематику, но потому, что депутат парламента течение двух недель находится в Киеве, он меньше общается с регионами.

      Олександр Корнієнко
      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко

      "Главная цель третьего этапа съезда – завершить то, что мы начали. Это изменения в устав, решения определенных кадровых вопросов и формирование стратегии на местные выборы, с которой мы будем работать фактически следующие девять месяцев", – подытожил "слуга народа".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Скандал Евгений Брагар Коммунальные услуги Александр Корниенко
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