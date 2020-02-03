Корниенко прокомментировал скандал со "слугой народа" Брагарем

Накануне "слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. За высказывание коллеги уже извинились в партии. Более того, с депутатами президентской политсилы проведут беседы по коммуникации с избирателями.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа".

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Он пояснил, что депутаты допускают коммуникационные ошибки. Конечно, какие-то из них менее существенные, но какие-то, как в случае с Брагарем, – обиднее для общества.

Если мы разделяем мнение избирателей, просим прощения – как в упомянутой ситуации. Делаем выводы, работаем с депутатами. Готовим коммуникационные разговоры – на какие темы лучше говорить, а на какие – промолчать. Кому лучше ходить на эфиры, а кому нет,

– добавил политик.

И отметил, что не все депутаты, которые в последнее время попадали в скандалы, являются членами партии "Слуга народа": большинство из них только входят во фракцию.

Что известно о скандальном заявлении Брагара?1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию в размере 2 тысяч гривен при высоких ценах на коммунальные услуги. Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.



Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагара. И отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей. После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.

Скорее всего, внутри партии против Евгения Брагара не будут применять никаких санкций. Скандал, возникший вокруг его слов о том, что коммунальные услуги можно оплатить, продав элитную собаку, уже является достаточным наказанием. Такое мнение Александр Корниенко высказал ранее.

Об обучении и съезде "Слуги народа"

Корниенко также сообщил, что 15 февраля в Киеве пройдут учения для 470 депутатов и 24 глав местных советов, которые в декабре 2019 года победили на выборах в ОТГ.

Для них мы готовим централизованный семинар, на котором будем знакомить с азами местного самоуправления, работы с местными бюджетами, обязанностями депутатов местных советов и т.п.,

– прокомментировал председатель партии "Слуга народа".

Также в этот день, 15 февраля, состоится съезд президентской политсилы. По словам Корниенко, это даст возможность депутатам Верховной Рады услышать местных депутатов. Они смогут пообщаться и лучше понять, с чем партии идти на местные выборы.

Политик объяснил, что мажоритарщики более или менее понимают эту проблематику, но потому, что депутат парламента течение двух недель находится в Киеве, он меньше общается с регионами.



Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко

"Главная цель третьего этапа съезда – завершить то, что мы начали. Это изменения в устав, решения определенных кадровых вопросов и формирование стратегии на местные выборы, с которой мы будем работать фактически следующие девять месяцев", – подытожил "слуга народа".