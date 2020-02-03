Скандальный нардеп Евгений Брагарь: что о нем известно

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь уже успел отличиться и запомниться украинцам. О скандалах и интересных фактах из биографии – читайте в нашем материале.

Биография

Евгений Брагарьь родился 30 мая 1994 года в городе Киев. Брагарьь окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Бывший аспирант КНУ имени Тараса Шевченко.

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Владеет русским, английским, французским, польским языками. Основатель, руководитель и преподаватель польского языка в проекте "Лингвист".

До выборов Евгений Брагарьь официально нигде не работал, только проходил стажировку в парламентском комитете по вопросам иностранных дел.



Брагарьь официально нигде не работал / Фото: Іnformator.press

Политическая деятельность

В 2019 году Евгений Брагарь на выборах Президента Украины был членом ОИК №13 (Винницкая область) от Владимира Зеленского.

Во время парламентских выборов 2019 года был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", №76 в списке.

Сейчас Брагарьь является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, который возглавляет Нестор Шуфрич, а также руководителем группы по межпарламентским связям с Алжиром и Вьетнамом.

Скандалы "слуги народа" Евгения Брагаря

Украинофобия

27 января водитель рейсового автобуса из Луцка в Киев высадил двух девушек-волонтеров. Это произошло после того, как они попросили выключить российский фильм, который показывали в салоне, и объяснили: на Донбассе 6 год идет война, и именно Россия напала на Украину. В транспорте начался спор, водитель отказался выключать фильм, а пассажиры его поддержали.

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Ярина Чорногуз и ее подруга Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего на Донбассе бойца Николая Сорочука.

Добавим, что компания-перевозчик публично выразила девушкам извинения, вернула средства, потраченные ими на билеты, а также уволила водителя.

Народный депутат от "Слуги народа" Брагарь Евгений решил о себе заявить и подал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат. Он заявил, что эта ситуация является проявлением "культурной нетерпимости".

Евгений Брагарь и "продай собаку"

1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги. Одним из гостей был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и спокойно заплатить за коммуналку.



Брагарь предложил продать собаку / Скриншот

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Такое заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" попросили прощения за слова Брагаря. А фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.