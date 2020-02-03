Скандальний нардеп Євгеній Брагар: що про нього відомо

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар уже встиг відзначитись і запам’ятатись українцям. Про скандали та цікаві факти з біографії – читайте у нашому матеріалі.

Біографія

Євгеній Брагар народився 30 травня 1994 року в місті Київ. Брагар закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Колишній аспірант КНУ імені Тараса Шевченка.

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Володіє російською, англійською, французькою, польською мовами. Засновник, керівник та викладач польської у проєкті "Лінгвіст".

До виборів Євген Брагар офіційно ніде не працював, тільки проходив стажування у парламентському комітеті з питань закордонних справ.



Брагар офіційно ніде не працював / Фото: Іnformator.press

Політична діяльність

У 2019 році Євгеній Брагар на виборах Президента України був членом ОВК №13 (Вінницька область) від Володимира Зеленського.

Під час парламентських виборів 2019 року був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу", № 76 у списку.

Наразі Брагар є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який очолює Нестор Шуфрич, а також керівником групи з міжпарламентських зв’язків з Алжиром і В’єтнамом.

Скандали "слуги народу" Євгена Брагаря

Українофобія

27 січня водій рейсового автобуса з Луцька до Києва, висадив двох дівчат-волонтерів. Це сталось після того, як вони попросили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні, і пояснили: в Донбасі 6 рік йде війна і саме Росія напала на Україну. В транспорті почалася суперечка, водій відмовився вимикати фільм, а пасажири його підтримали.

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Ярина Чорногуз та її подруга Анастасія Конфедерат повертались з похорону загиблого на Донбасі бійця Миколи Сорочука.

Додамо, що компанія-перевізник публічно висловила дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також звільнила водія.

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар вирішив про себе заявити і подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Він заявив, що ця ситуація є проявом "культурної нетерпимості".

Євгеній Брагар і "продай собаку"

1 лютого до студії одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги. Одним із гостей був нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і спокійно заплатити за комуналку.



Брагар запропонував продати собаку / Скрін

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Така заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" попросили вибачення за слова Брагаря. А фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.