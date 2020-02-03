Корнієнко прокоментував скандал із "слугою народу" Брагарем

Напередодні "слуга народу" Євгеній Брагар порадив пенсіонерці продати "елітного" собаку, аби оплатити комунальні послуги. За висловлювання колеги вже вибачились у партії. Ба більше, з депутатами президентської політсили проведуть розмови щодо комунікації з виборцями.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу".

До теми: Скандальний нардеп Євгеній Брагар – що про нього відомо

Він пояснив, що депутати припускаються комунікаційних помилок. Звичайно, якісь з них менш суттєві, але якісь, як у випадку з Брагарем, – образливіші для суспільства.

Якщо ми поділяємо думку виборців, просимо вибачення – як у згаданій ситуації. Робимо висновки, працюємо з депутатами. Готуємо комунікаційні розмови – на які теми краще говорити, а на які – промовчати. Кому краще ходити на ефіри, а кому ні,

– додав політик.

Й зазначив, що не всі депутати, які протягом останнього часу потрапляли у скандали є членами партії "Слуга народу": більшість з них лише входять у фракцію.

Що відомо про скандальну заяву Брагаря?1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги. Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.



Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря. Й наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей. Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.

Найімовірніше, всередині партії проти Євгенія Брагаря не застосовуватимуть жодних санкцій. Скандал, що виник навколо його слів про те, що комунальні послуги можна сплатити, продавши елітного собаку, вже є достатньою карою. Таку думку Олександр Корнієнко висловив раніше.

Про навчання та з'їзд "Слуги народу"

Корнієнко також повідомив, що 15 лютого у Києві відбудуться навчання для 470 депутатів та 24 голів місцевих рад, які у грудні 2019 року перемогли на виборах до ОТГ.

Для них ми готуємо централізований семінар, на якому будемо знайомити з азами місцевого самоврядування, роботи з місцевими бюджетами, обов'язками депутатів місцевих рад тощо,

– прокоментував голова партії "Слуга народу".

Також у цей день, 15 лютого, відбудеться з'їзд президентської політсили. За словами Корнієнка, це дасть можливість депутатам Верховної Ради почути місцевих депутатів. Вони зможуть поспілкуватися та краще зрозуміти, з чим партії йти на місцеві вибори.

Політик пояснив, що мажоритарники більш-менш розуміють цю проблематику, але через те, що депутат парламенту протягом двох тижнів перебуває в Києві, він менше спілкується з регіонами.



Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко

"Головна мета третього етапу з'їзду – завершити те, що ми розпочали. Це зміни до статуту, розв'язання певних кадрових питань та формування стратегії на місцеві вибори, з якою ми будемо працювати фактично наступні дев'ять місяців", – підсумував "слуга народу".