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      Скандал з Брагарем, собакою і комуналкою: як "Слуга народу" покарає депутата

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      Євгеній Брагар / фото із соцмереж

      Найімовірніше, всередині партії проти парламентаря Євгенія Брагаря не застосовуватимуть жодних санкцій. Скандал, що виник навколо його слів про те, що комунальні послуги можна сплатити, продавши елітного собаку, вже є достатньою карою.

      Народний осуд, меми у соцмережах – цього більше, аніж достатньо для нардепа. Таку думку під час брифінгу висловив лідер "Слуги народу" та заступник голови фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

      До теми: Будьте ближчими до народу: Разумков пригрозив депутатам після скандалу з собакою

      Не бачу необхідності застосовувати проти нього санкції всередині партії. Я думаю, що той моральний осуд, у який потрапив Євгеній, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш, ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє,
      – зауважив він.

      Корнієнко додав: у конкретному випадку слід виправляти саму причину, а вона не у Брагарі, а у ситуації з тарифами та платіжками.

      Що відомо про скандал з Брагарем, собакою і комуналкою:

      • 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
      • Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
      • Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
      • Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
      • Фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.
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      сьогодні
      18966
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Слуга народу Верховна Рада Скандал
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