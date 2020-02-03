Скандал з Брагарем, собакою і комуналкою: як "Слуга народу" покарає депутата

Найімовірніше, всередині партії проти парламентаря Євгенія Брагаря не застосовуватимуть жодних санкцій. Скандал, що виник навколо його слів про те, що комунальні послуги можна сплатити, продавши елітного собаку, вже є достатньою карою.

Народний осуд, меми у соцмережах – цього більше, аніж достатньо для нардепа. Таку думку під час брифінгу висловив лідер "Слуги народу" та заступник голови фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

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Не бачу необхідності застосовувати проти нього санкції всередині партії. Я думаю, що той моральний осуд, у який потрапив Євгеній, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш, ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє,

– зауважив він.

Корнієнко додав: у конкретному випадку слід виправляти саму причину, а вона не у Брагарі, а у ситуації з тарифами та платіжками.

Що відомо про скандал з Брагарем, собакою і комуналкою: