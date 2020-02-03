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      Скандал с Брагарем, собакой и коммуналкой: как "Слуга народа" накажет депутата

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      Евгений Брагарь / Фото из соцсетей

      Скорее всего, внутри партии против парламентария Евгения Брагаря не будут применять никаких санкций. Скандал, который возник вокруг его слов о том, что коммунальные услуги можно оплатить, продав элитного пса, уже является достаточным наказанием.

      Народное осуждение, мемы в соцсетях – этого более чем достаточно для нардепа. Такое мнение во время брифинга высказал лидер "Слуги народа" и заместитель главы фракции в парламенте Александр Корниенко.

      К теме: Будьте ближе к народу: Разумков пригрозил депутатам после скандала с собакой

      Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее,
      – отметил он.

      Корниенко добавил: в конкретном случае следует исправлять саму причину, а она не в Брагаре, а в ситуации с тарифами и платежками.

      Что известно о скандале с Брагарем, собакой и коммуналкой:

      • 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
      • Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
      • Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. Во фракции также отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей.
      • После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, хотел только обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.
      • Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Скандал Верховная Рада Слуга народа
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