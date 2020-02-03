Скандал с Брагарем, собакой и коммуналкой: как "Слуга народа" накажет депутата

Скорее всего, внутри партии против парламентария Евгения Брагаря не будут применять никаких санкций. Скандал, который возник вокруг его слов о том, что коммунальные услуги можно оплатить, продав элитного пса, уже является достаточным наказанием.

Народное осуждение, мемы в соцсетях – этого более чем достаточно для нардепа. Такое мнение во время брифинга высказал лидер "Слуги народа" и заместитель главы фракции в парламенте Александр Корниенко.

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Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее,

– отметил он.

Корниенко добавил: в конкретном случае следует исправлять саму причину, а она не в Брагаре, а в ситуации с тарифами и платежками.

Что известно о скандале с Брагарем, собакой и коммуналкой: