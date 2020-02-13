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      Корниенко рассказал о будущем обучении депутатов в США

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      Депутаты поедут учиться в США / Пресс-служба Кабмина

      Народные депутаты поедут учиться в США по программе Конгресса Open Word. Однако они смогут это сделать только в свободное от работы в парламенте время.

      Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что учиться будут не только "слуги народа".

      Кстати: "Слуг народа" на местные выборы будут подбирать тщательнее, чем в Верховную Раду

      По его словам, поскольку фракция "Слуга народа" самая большая, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

      Есть такая программа, она давно существует... Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще несколько дней – ближе к местному самоуправлению,
      – рассказал политик.

      Однако пока посещение Верховной Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач – это в приоритете.

      То есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет,
      – отметил Корниенко.

      По словам политика, в марте в США должна поехать первая группа, потому что "отпускать 10 депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет".

      Ранее Корниенко подчеркивал, что снова планируют обучение для "Слуги народа". Однако на этот раз они будут проходить не в дорогом отеле Трускавца, а в Киеве, так как "партия не может себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели".

      Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце?
      Это были первые учения для будущих нардепов от "Слуги народа" перед началом работы Рады. Дилились они с 28 до 4 августа 2019 года в Трускавце. Там будущие политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Александр Корниенко Слуга народа Новости США
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