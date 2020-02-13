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      Корнієнко розповів про майбутнє навчання депутатів у США

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      Депутати поїдуть навчатися у США / Пресслужба Кабміну

      Народні депутати поїдуть навчатися у США за програмою Конгресу Open Word. Однак вони зможуть це зробити виключно у вільний від роботи у парламенті час.

      Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів, що навчатимуться не лише "слуги народу".

      До речі: "Слуг народу" на місцеві вибори підбиратимуть ретельніше, ніж у Верховну Раду

      За його словами, оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, у групі буде більше депутатів цієї фракції.

      Є така програма, вона давно є... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести у Конгресі США, ще декілька днів – ближче до місцевого самоврядування,
      – розповів політик.

      Однак наразі відвідування Верховної Ради, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань – це у пріоритеті.

      Тобто все інше – у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде,
      – наголосив Корнієнко.

      За словами політика, у березні у США має поїхати перша група, бо "відпускати 10 депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде".

      Раніше Корнієнко наголошував, що знову планують навчання для "Слуги народу". Однак цього разу вони будуть проходити не в дорогому готелі Трускавця, а в Києві, бо "партія не може собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі".

      Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці?Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Верховна Рада Олександр Корнієнко Слуга народу Новини України Новини політики
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