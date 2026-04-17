24 Канал
17 апреля, 14:07
Король Швеции Карл Густав приехал во Львов и уже встретился с Зеленским: первые кадры

Татьяна Бабич

В пятницу, 17 апреля, в Украину прибыл шведский король Карл Густав. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Детали визита и главное из речи короля передает 24 Канал.

Что известно о приезде во Львов Карла Густава?

Вместе с королем в Украину приехала министерша иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард. Владимир Зеленский рассказал, что во время визита Карл XVI Густав почтил украинских павших воинов.

Память о каждом и каждой для нас очень важна,
– подчеркнул Зеленский.

ВКороль во время своей речи заверил в полной поддержке Украины, выразил восхищение мужеством украинского руководства и назвал Президента сильным лидером государства, важного для Европы. 

Кстати, Карл XVI Густав уже посещал Украину раньше, однако этот визит стал первым после начала российского вторжения. 

Он также сообщил, что планирует пообщаться с украинцами и услышать их истории, подчеркнув высокий уровень солидарности со стороны шведского общества. 

