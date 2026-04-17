Король Швеции Карл Густав приехал во Львов и уже встретился с Зеленским: первые кадры

В пятницу, 17 апреля, в Украину прибыл шведский король Карл Густав. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Детали визита и главное из речи короля передает 24 Канал.

Что известно о приезде во Львов Карла Густава?

Вместе с королем в Украину приехала министерша иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард. Владимир Зеленский рассказал, что во время визита Карл XVI Густав почтил украинских павших воинов.

Память о каждом и каждой для нас очень важна,

– подчеркнул Зеленский.

ВКороль во время своей речи заверил в полной поддержке Украины, выразил восхищение мужеством украинского руководства и назвал Президента сильным лидером государства, важного для Европы.

Визит короля во Львов:

Кстати, Карл XVI Густав уже посещал Украину раньше, однако этот визит стал первым после начала российского вторжения.

Он также сообщил, что планирует пообщаться с украинцами и услышать их истории, подчеркнув высокий уровень солидарности со стороны шведского общества.

Чествование памяти украинских военных: