Королева Елизавета II заразилась COVID-19

Елизавета II – королева Великобритании и Северной Ирландии – получила положительный тест на коронавирус. Информацию уже подтвердили в Букингемском дворце.

К счастью, симптомы болезни у ее величества – легкие. Елизавета планирует исполнять свои королевские обязанности дистанционно. В настоящее время она находится в Виндзоре.

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Пресс-служба Букингемского дворца заверила, что королева получает необходимую медицинскую помощь.

Королева могла заразиться от принца Чарльза

Принц Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус 10 февраля. За два дня до того наследник престола посетил Елизавету II. Встреча королевы и Чарльза состоялась в Виндзорском замке, где обитает ее величество.

Все это время королева находилась под наблюдением врачей. СМИ сообщали, что она хорошо себя чувствует. На днях ее величество даже провело встречу с генерал-майором Элдоном Милларом – новым министром обороны. Также на аудиенции присутствовал его предшественник – контрадмирал Джеймс Маклауд.

В ходе встречи Елизавета II пожаловалась, что "не может двигаться". СМИ даже допустили, что у королевы могут отказывать ноги.