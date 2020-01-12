Королева Елизавета II высказалась по поводу сбития самолета МАУ в Иране

Британская королева Елизавета II выразила соболезнования в связи с гибелью 176 человек в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана. Его случайно сбил Иран, приняв за вражеский военный борт.

Свое заявление королева адресовала генерал-губернатору Канады, которая входит в Британское спивдрудности наций. Об этом сообщает издание CNN .

Важно! Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

Елизавета II отметила, что мысли и молитвы британцев вместе с канадским народом, который понес страшные потери в авиакатастрофе.

Выражаю свои самые большие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела это ужасное событие,

– сказала британская королева.

Почему Елизавета II прежде всего выразила соболезнования именно канадцам? Канада входит в число стран Британского содружества наций, признающих власть британского монарха в качестве символа свободного единения наций.



В состав Содружества входят 53 государства, которые ранее были частями Британской империи.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном