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      Королева Елизавета II высказалась по поводу сбития самолета МАУ в Иране

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      Королева Елизавета выразила соболезнования из-за сбития самолета МАУ в Иране / royalcentral.co.uk

      Британская королева Елизавета II выразила соболезнования в связи с гибелью 176 человек в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана. Его случайно сбил Иран, приняв за вражеский военный борт.

      Свое заявление королева адресовала генерал-губернатору Канады, которая входит в Британское спивдрудности наций. Об этом сообщает издание CNN.

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      Елизавета II отметила, что мысли и молитвы британцев вместе с канадским народом, который понес страшные потери в авиакатастрофе.

      Выражаю свои самые большие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела это ужасное событие,
       сказала британская королева.

      Почему Елизавета II прежде всего выразила соболезнования именно канадцам? Канада входит в число стран Британского содружества наций, признающих власть британского монарха в качестве символа свободного единения наций.

      В состав Содружества входят 53 государства, которые ранее были частями Британской империи.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран  Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 11 украинцев). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Украина потребует от Ирана полной компенсации и расследования трагедии.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости политики Канада Великобритания Елизавета II
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