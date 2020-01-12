Королева Єлизавета ІІ висловилася щодо збиття літака МАУ в Ірані

Британська королева Єлизавета ІІ висловила свої співчуття через загибель 176 людей в авіакатастрофі літака МАУ поблизу Тегерану. Його випадково збив Іран, сприйнявши за ворожий військовий борт.

Свою заяву королева адресувала генерал-губернатору Канади, що входить до Британської співдрудності націй. Про це повідомляє видання CNN.

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Єлизавета ІІ наголосила, що думки та молитви британців разом з канадським народом, який поніс страшних втрат в авіакатастрофі.

Висловлюю свої найбільші співчуття родинам, близьким та колегам усіх канадців та, звісно, громадян інших держав, які загинули, та багатьом іншим, кого зачепила ця жахлива подія,

– сказала британська королева.

Чому Єлизавета ІІ найперше висловила співчуття саме канадцям?Канада входить до країн Британської співдружності націй, які визнають владу британського монарха як символ вільного єднання націй.



До складу Співдружності входять 53 держави, які раніше були частинами Британської імперії.

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