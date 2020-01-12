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      Королева Єлизавета ІІ висловилася щодо збиття літака МАУ в Ірані

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      Королева Єлизавета висловила співчуття через збиття літака МАУ в Ірані / royalcentral.co.uk

      Британська королева Єлизавета ІІ висловила свої співчуття через загибель 176 людей в авіакатастрофі літака МАУ поблизу Тегерану. Його випадково збив Іран, сприйнявши за ворожий військовий борт.

      Свою заяву королева адресувала генерал-губернатору Канади, що входить до Британської співдрудності націй. Про це повідомляє видання CNN.

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      Єлизавета ІІ наголосила, що думки та молитви британців разом з канадським народом, який поніс страшних втрат в авіакатастрофі.

      Висловлюю свої найбільші співчуття родинам, близьким та колегам усіх канадців та, звісно, громадян інших держав, які загинули, та багатьом іншим, кого зачепила ця жахлива подія,
      – сказала британська королева.

      Чому Єлизавета ІІ найперше висловила співчуття саме канадцям?Канада входить до країн Британської співдружності націй, які визнають владу британського монарха як символ вільного єднання націй.

      До складу Співдружності входять 53 держави, які раніше були частинами Британської імперії.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (загалом 11 українців). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.
      За яких умов Україна зможе військовим шляхом звільнити Донбас: думка Дейнеги
      11 січня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Єлизавета II Велика Британія Канада Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви
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