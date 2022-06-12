Украинские защитники обнародовали красноречивое видео, показывающее гостеприимство и отношение украинцев к оккупантам. Ведь россиянам не место на нашей земле.
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Воины королевской бригады показали, что делать с российскими военными в Украине – уничтожать.
На видео заметно, как из нашей техники в небе вылетел снаряд и попал прямо в окопы, где были оккупанты. Пока неизвестно о потерях среди россиян. А видео сопровождается популярной песней "Поможет ВСУ".
Королевская бригада "гостеприимно" встретила оккупантов: смотрите видео
Актуально о потерях врага
За время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники ликвидировали 32 150 российских захватчиков. Только за последние сутки, 11 июня, ВСУ уничтожили около 100 оккупантов.
Потери русской армии в технике:
- танков – 1430 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 484 единицы,
- артиллерийских систем – 715 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средства ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,
- крылатые ракеты – 125 единиц,
- корабли и катера – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,
- специальная техника – 54 единицы.
Другие видео о том, как ВСУ уничтожают врагов
- ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев", расположенную в городе Кадиевка Луганской области. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.
- Украинские военные из разведывательной группы К2 54-й бригады им. Мазепы передали "привет" оккупантам. Россияне "заблудились" на улицах Марьинки Донецкой области, но их быстро отправили в ад.
- Львовские десантники показали, как взрывают боевую машину воздушно-десантных войск России. На видео заметно, как взорвалась одна БМД оккупанта, другие быстро начали бежать.
- Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
- Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение оккупантов. Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.
- Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают оккупантов с помощью французских САУ Caesar. В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.
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