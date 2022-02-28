Королевская бригада уже уничтожила 5 вражеских колонн техники и военных

Уже 5 сутки подряд войска Путина не прекращают попыток пробить оборону 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Но благодаря артиллерии нашим защитникам удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, что заставляет врага отказываться от наступления.

К теме Последствия обстрела Песочина на Харьковщине: местные сняли видео

По состоянию на утро 28 февраля артиллерийский огонь бригады уничтожил более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника в Первомайске, Нижнем и Бобровом.

Россияне пытаются глушить связь

Несмотря на активное противодействие и работу средств радиоэлектронной борьбы и подавление врага у нас и в дальнейшем стабильная связь, которая обеспечивает эффективное управление подразделениями и взаимодействие,

– говорится в сообщении.

В бригаде заявили, что для уничтожения супостата всего достаточно

У защитников королевской бригады есть чем воевать. Несмотря на вражеский огонь, подразделения вооружения и тылового обеспечения продолжают обеспечивать защитников всем необходимым – патронов, снарядов и ракет в бригаде достаточно для уничтожения врага.

К нам уже едут ветераны из оперативного резерва, добровольцы и просто патриоты нашего государства, чтобы вместе с нами беспощадно уничтожать супостата. Все будет Украина!,

– написали в пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.