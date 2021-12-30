Инцидент произошел около лондонского Тауэра. Соответствующее видео было опубликовано в тиктоке. Ряд пользователей возмутился из-за действий гвардейца Елизавета II.

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Гвардиец сбил ребенка с ног

На кадрах, появившихся в сети, видны туристы, посетившие Лондон. Автор видео объяснил, что они впервые приехали в Великобританию. Очевидно, семья пришла посмотреть на Тауэра. Они оказались на пути гвардейцев, которые, вероятно, как раз меняли своих коллег. Один из них свалил ребенка с ног и продолжил маршировать.

Многие не одобряют такое поведение. Люди пишут, что гвардейцу стоило руководствоваться здравым смыслом и просто обойти ребенка. Мол, тот не представлял никакой опасности и не заслужил, чтобы с ним так поступили.

Королевский гвардиец сбил ребенка с ног в Лондоне: смотрите видео

Среди комментаторов были и те, кто не осуждал действия гвардейца. Некоторые из них отмечали, что родителям нужно было внимательнее. Мол, так они могли бы избежать этого неприятного инцидента. Пользователи соцсети подчеркнули, что главная задача гвардейцев – это защита королевы, и отнюдь не привлечение внимания туристов.

Обратите внимание! Королевским гвардейцам запрещено разговаривать, когда они на службе. Впрочем, они могут демонстрировать свое недовольство жестами, криком или поднятием винтовки.

Похожий инцидент уже случался

Еще в 2018 году королевский гвардиец грубо толкнул туристку в спину у Виндзорского замка. Все потому, что она преградила ему дорогу, когда он нес службу. На видео, которое показали в сети, видно, что женщина перешла за канатную границу. Она повернулась спиной к гвардейцу и пыталась сделать селфи на свой телефон.