Інцидент трапився біля лондонського Тауера. Відповідне відео опублікували у тіктоці. Низка користувачів обурилася через дії гвардійця Єлизавета II.

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Гвардієць збив дитину з ніг

На кадрах, які з'явилися у мережі, видно туристів, які навідалися у Лондон. Автор відео пояснив, що вони вперше приїхали у Велику Британію. Очевидно, родина прийшла подивитися на Тауер. Вони опинилися на шляху гвардійців, які, ймовірно, саме змінювали своїх колег. Один із них повалив дитину з ніг й продовжив маршувати.

Багато хто не схвалює такої поведінки. Люди пишуть, що гвардійцю варто було керуватися здоровим глуздом й просто обійти дитину. Мовляв, та не становила жодної небезпеки й не заслужила, аби з нею так вчинили.

Королівський гвардієць збив дитину з ніг у Лондоні: дивіться відео



Серед коментаторів були й такі, хто не засуджував дії гвардійця. Деякі з них зазначали, що батькам потрібно було уважнішими. Мовляв, так вони могли б уникнути цього неприємного інциденту. Користувачі соцмережі наголосили, що головне завдання гвардійців – це захист королеви, і аж ніяк не привернення уваги туристів.

Зверніть увагу! Королівським гвардійцям заборонено розмовляти, коли вони на службі. Втім, вони можуть демонструвати своє невдоволення жестами, криком або підняттям гвинтівки.

Схожий інцидент уже траплявся

Ще у 2018 році королівський гвардієць грубо штовхнув туристку в спину біля Віндзорського замку. Все тому, що вона перегородила йому дорогу, коли він ніс службу. На відео, яке показали тоді у мережі, видно, що жінка перейшла за канатну межу. Вона обернулася спиною до гвардійця й намагалася зробити селфі на свій телефон.