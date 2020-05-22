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С "короля контрабанды" и "подарка стране" Альперина суд снял все обязательства, – ЦПК

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Альперин сейчас не имеет обязательств перед судом и следствием
Альперин сейчас не имеет обязательств перед судом и следствием / Коллаж 24 канала

Через полгода после громкого задержания с "короля контрабанды" Вадима Альперина не только сняли электронный браслет, но и вообще отменили ему все обязательства. Такое решение принял судья Антикоррупционного суда Сергей Мойсак, о чем стало известно 22 мая.

Последние новости по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина в телеграмм-канале рассказал Центр противодействия коррупции.

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Что известно о снятии обязательств с Альперина

  • Антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал вопрос о продлении меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину.
  • В итоге судья Мойсак отменил все обязательства – включая электронный браслет и сданные заграничные паспорта.
  • В ЦПК говорят, что Альперина сейчас удерживает от бегства разве что залог.

Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там),
– подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Что интересно, именно судья Мойсак в ноябре 2019 назначал миллион гривен залога главе Львова Андрею Садовому по делу о злоупотреблениях властью. Как известно, уже через несколько дней в начале декабря Апелляционная палата ВАКС отменила это решение Мойсака. 

"Король контрабанды": как миллиардер Альперин строил империю и влиял на правоохранителей – читайте в материале 24 канала.

Коротко о громком деле Альперина и почему он "король контрабанды"

  • "Королем контрабанды" в Одессе Альперина прозвали местные СМИ. А Владимир Зеленский вспомнил еще один эпитет – "крестный отец контрабанды".
  • 26 ноября украинский президент обратился к украинцам с призывом помочь поймать Альперина, обещая за это ценные подарки.
     
  • Такое заявление Зеленский сделал, чтобы украинцы помогли исправить ошибку НАБУ – в ноябре 2019 Бюро задержало 10 человек по делу Альперина за нарушение таможенного законодательства, но не самого "короля". 
  • Однако уже 27 ноября Вадим Альперин сам явился в САП и сдался правоохранителям. Его задержали и инкриминировали создание преступной организации, злоупотребления властью и уклонение от уплаты налогов.
     
  • 2 декабря Владимир Зеленский сообщил, что задержание НАБУ Альперина – "подарок всей стране". В тот же день стало известно, что за "короля" внесли залог (7 миллионов гривен), и он вышел из СИЗО.
  • 27 декабря  Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Вадима Альперина – автомобиль, недвижимость и счета в банке. После этого новостей по делу некоторе время не было.
     
  • 16 апреля Апелляционная палата ВАКС стянула с Альперина 35 миллионов гривен  (интересно, что Мойсак эти деньги отказался взимать) – половину залога, а также увеличил размер нового залога – до 76 миллионов гривен.
  • Произошло это потому, что Альперин якобы нарушил возложенные на него обязательства – не сдал свой паспорт гражданина Израиля.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Криминальные новости Контрабанда Судьи Антикоррупционный суд Коррупция Вадим Альперин Новости Украины
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