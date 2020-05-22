С "короля контрабанды" и "подарка стране" Альперина суд снял все обязательства, – ЦПК
Через полгода после громкого задержания с "короля контрабанды" Вадима Альперина не только сняли электронный браслет, но и вообще отменили ему все обязательства. Такое решение принял судья Антикоррупционного суда Сергей Мойсак, о чем стало известно 22 мая.
Последние новости по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина в телеграмм-канале рассказал Центр противодействия коррупции.
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Что известно о снятии обязательств с Альперина
- Антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал вопрос о продлении меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину.
- В итоге судья Мойсак отменил все обязательства – включая электронный браслет и сданные заграничные паспорта.
- В ЦПК говорят, что Альперина сейчас удерживает от бегства разве что залог.
Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там),
– подчеркнули в Центре противодействия коррупции.
Что интересно, именно судья Мойсак в ноябре 2019 назначал миллион гривен залога главе Львова Андрею Садовому по делу о злоупотреблениях властью. Как известно, уже через несколько дней в начале декабря Апелляционная палата ВАКС отменила это решение Мойсака.
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Коротко о громком деле Альперина и почему он "король контрабанды"
- "Королем контрабанды" в Одессе Альперина прозвали местные СМИ. А Владимир Зеленский вспомнил еще один эпитет – "крестный отец контрабанды".
- 26 ноября украинский президент обратился к украинцам с призывом помочь поймать Альперина, обещая за это ценные подарки.
- Такое заявление Зеленский сделал, чтобы украинцы помогли исправить ошибку НАБУ – в ноябре 2019 Бюро задержало 10 человек по делу Альперина за нарушение таможенного законодательства, но не самого "короля".
- Однако уже 27 ноября Вадим Альперин сам явился в САП и сдался правоохранителям. Его задержали и инкриминировали создание преступной организации, злоупотребления властью и уклонение от уплаты налогов.
- 2 декабря Владимир Зеленский сообщил, что задержание НАБУ Альперина – "подарок всей стране". В тот же день стало известно, что за "короля" внесли залог (7 миллионов гривен), и он вышел из СИЗО.
- 27 декабря Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Вадима Альперина – автомобиль, недвижимость и счета в банке. После этого новостей по делу некоторе время не было.
- 16 апреля Апелляционная палата ВАКС стянула с Альперина 35 миллионов гривен (интересно, что Мойсак эти деньги отказался взимать) – половину залога, а также увеличил размер нового залога – до 76 миллионов гривен.
- Произошло это потому, что Альперин якобы нарушил возложенные на него обязательства – не сдал свой паспорт гражданина Израиля.