С "короля контрабанды" и "подарка стране" Альперина суд снял все обязательства, – ЦПК

Через полгода после громкого задержания с "короля контрабанды" Вадима Альперина не только сняли электронный браслет, но и вообще отменили ему все обязательства. Такое решение принял судья Антикоррупционного суда Сергей Мойсак, о чем стало известно 22 мая.

Последние новости по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина в телеграмм-канале рассказал Центр противодействия коррупции .

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Что известно о снятии обязательств с Альперина

Антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал вопрос о продлении меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину.

В итоге судья Мойсак отменил все обязательства – включая электронный браслет и сданные заграничные паспорта.

В ЦПК говорят, что Альперина сейчас удерживает от бегства разве что залог.

Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там),

– подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Что интересно, именно судья Мойсак в ноябре 2019 назначал миллион гривен залога главе Львова Андрею Садовому по делу о злоупотреблениях властью. Как известно, уже через несколько дней в начале декабря Апелляционная палата ВАКС отменила это решение Мойсака.

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Коротко о громком деле Альперина и почему он "король контрабанды"