З "короля контрабанди" і "подарунка країні" Альперіна суд зняв усі зобов'язання, – ЦПК

Через пів року після гучного затримання з "короля контрабанди" Вадима Альперіна не лише зняли електронний браслет, а й узагалі скасували йому всі зобов’язання. Таке рішення ухвалив суддя Антикорупційного суду Сергій Мойсак, про що стало відомо 22 травня.

Про останні новини у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна у телеграм-каналі розповів Центр протидії корупції.

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Що відомо про зняття зобов'язань з Альперіна

Антикорупційний суд (ВАКС) розглядав питання про подовження запобіжного заходу "королю контрабанди" Вадиму Альперіну.

"королю контрабанди" Вадиму Альперіну. У підсумку суддя Мойсак скасував усі зобов’язання – включно з електронним браслетом та зданими закордонними паспортами.

– включно з електронним браслетом та зданими закордонними паспортами. У ЦПК кажуть, що Альперіна зараз утримує від втечі хіба що застава.

Тепер Альперін може відкрито спілкуватися зі співучасниками, тиснути на свідків і судових експертів, фальсифікувати докази, навіть їхати за кордон (і залишитися там),

– наголошують у Центрі протидії корупції.

Що цікаво, саме суддя Мойсак у листопаді 2019 року призначав мільйон гривень застави міському голові Львова Андрію Садовому у справі про зловживання владою. Як відомо, вже за кілька днів на початку грудня Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення Мойсака.

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Коротко про гучну справу Альперіна та чому він "король контрабанди"