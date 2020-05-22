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З "короля контрабанди" і "подарунка країні" Альперіна суд зняв усі зобов'язання, – ЦПК

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Альперін наразі не має зобов'язань перед судом і слідством
Альперін наразі не має зобов'язань перед судом і слідством / Колаж 24 каналу

Через пів року після гучного затримання з "короля контрабанди" Вадима Альперіна не лише зняли електронний браслет, а й узагалі скасували йому всі зобов’язання. Таке рішення ухвалив суддя Антикорупційного суду Сергій Мойсак, про що стало відомо 22 травня.

Про останні новини у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна у телеграм-каналі розповів Центр протидії корупції.

До теми Їх треба посадити, – Саакашвілі про Труханова та Альперіна

Що відомо про зняття зобов'язань з Альперіна

  • Антикорупційний суд (ВАКС) розглядав питання про подовження запобіжного заходу "королю контрабанди" Вадиму Альперіну.
  • У підсумку суддя Мойсак скасував усі зобов’язання – включно з електронним браслетом та зданими закордонними паспортами.
  • У ЦПК кажуть, що Альперіна зараз утримує від втечі хіба що застава.

Тепер Альперін може відкрито спілкуватися зі співучасниками, тиснути на свідків і судових експертів, фальсифікувати докази, навіть їхати за кордон (і залишитися там),
– наголошують у Центрі протидії корупції.

Що цікаво, саме суддя Мойсак у листопаді 2019 року призначав мільйон гривень застави міському голові Львова Андрію Садовому у справі про зловживання владою. Як відомо, вже за кілька днів на початку грудня Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення Мойсака. 

"Король контрабанди": як мільярдер Альперін будував імперію та впливав на правоохоронців – читайте у матеріалі 24 каналу.

Коротко про гучну справу Альперіна та чому він "король контрабанди"

  • "Королем контрабанди" в Одесі Альперіна прозвали місцеві ЗМІ. А Володимир Зеленський згадав ще один епітет – "хрещений батько контрабанди".
  • 26 листопада український президент звернувся до українців із закликом допомогти упіймати Альперіна, обіцяючи за це цінні подарунки.
     
  • Таку заяву Зеленський зробив, аби українці допомогли виправити помилку НАБУ – у листопаді 2019 Бюро затримало 10 людей у справі Альперіна за порушення митного законодавства, але не самого "короля". 
  • Однак вже 27 листопада Вадим Альперін сам з'явився до САП та здався правоохоронцям. Його затримали та інкримінували створення злочинної організації, зловживання владою та ухилення від сплати податків.
     
  • 2 грудня Володимир Зеленський повідомив, що затримання НАБУ Альперіна – "подарунок усій країні". Того ж дня стало відомо, що за "короля" внесли заставу (70 мільйонів гривень), і він вийшов з СІЗО.
  • 27 грудня Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Вадима Альперіна – автомобіль, нерухомість і рахунки у банку. Після цього новин у справі якийсь час не було.
    ​​
  • 16 квітня Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 мільйонів гривень (цікаво, що Мойсак ці гроші відмовився стягувати) – половину застави, а також збільшив розмір нової застави – до 76 мільйонів гривень.
  • Сталося це тому, що Альперін начебто порушив покладені на нього зобов'язання – не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Кримінальні новини Контрабанда Судді Антикорупційний суд Корупція Вадим Альперін Новини України
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