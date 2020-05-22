З "короля контрабанди" і "подарунка країні" Альперіна суд зняв усі зобов'язання, – ЦПК
Через пів року після гучного затримання з "короля контрабанди" Вадима Альперіна не лише зняли електронний браслет, а й узагалі скасували йому всі зобов’язання. Таке рішення ухвалив суддя Антикорупційного суду Сергій Мойсак, про що стало відомо 22 травня.
Про останні новини у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна у телеграм-каналі розповів Центр протидії корупції.
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Що відомо про зняття зобов'язань з Альперіна
- Антикорупційний суд (ВАКС) розглядав питання про подовження запобіжного заходу "королю контрабанди" Вадиму Альперіну.
- У підсумку суддя Мойсак скасував усі зобов’язання – включно з електронним браслетом та зданими закордонними паспортами.
- У ЦПК кажуть, що Альперіна зараз утримує від втечі хіба що застава.
Тепер Альперін може відкрито спілкуватися зі співучасниками, тиснути на свідків і судових експертів, фальсифікувати докази, навіть їхати за кордон (і залишитися там),
– наголошують у Центрі протидії корупції.
Що цікаво, саме суддя Мойсак у листопаді 2019 року призначав мільйон гривень застави міському голові Львова Андрію Садовому у справі про зловживання владою. Як відомо, вже за кілька днів на початку грудня Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення Мойсака.
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Коротко про гучну справу Альперіна та чому він "король контрабанди"
- "Королем контрабанди" в Одесі Альперіна прозвали місцеві ЗМІ. А Володимир Зеленський згадав ще один епітет – "хрещений батько контрабанди".
- 26 листопада український президент звернувся до українців із закликом допомогти упіймати Альперіна, обіцяючи за це цінні подарунки.
- Таку заяву Зеленський зробив, аби українці допомогли виправити помилку НАБУ – у листопаді 2019 Бюро затримало 10 людей у справі Альперіна за порушення митного законодавства, але не самого "короля".
- Однак вже 27 листопада Вадим Альперін сам з'явився до САП та здався правоохоронцям. Його затримали та інкримінували створення злочинної організації, зловживання владою та ухилення від сплати податків.
- 2 грудня Володимир Зеленський повідомив, що затримання НАБУ Альперіна – "подарунок усій країні". Того ж дня стало відомо, що за "короля" внесли заставу (70 мільйонів гривень), і він вийшов з СІЗО.
- 27 грудня Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Вадима Альперіна – автомобіль, нерухомість і рахунки у банку. Після цього новин у справі якийсь час не було.
- 16 квітня Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 мільйонів гривень (цікаво, що Мойсак ці гроші відмовився стягувати) – половину застави, а також збільшив розмір нової застави – до 76 мільйонів гривень.
- Сталося це тому, що Альперін начебто порушив покладені на нього зобов'язання – не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.