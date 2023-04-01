Байден отклонил приглашение на коронацию короля Чарльза, – СМИ

Президент США Джо Байден не будет лично присутствовать на церемонии коронации Чарльза. Журналисты рассказали, кто будет представлять американского лидера.

Джо Байден не присоединится к главам десятков государств на церемонии коронации, которая состоится 6 мая. Об этом сообщают источники, близкие к переговорам. Они отмечают, что его визит в Великобританию "не ожидается".

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Кто заменит Джо Байдена

Заметим, что вместо него на церемонии будет делегация. Таким образом, США будут стремиться противостоять любому восприятию пренебрежения, а также продемонстрировать поддержку королю. Не исключено, что среди делегации будет первая леди Джилл Байден.

Известно, что на мероприятии будут участвовать главы стран со всего мира. В частности, Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Кроме того, присутствуют все три президента ЕС – Урсула фон дер Ляен, Роберта Метсола и Шарль Мишель.

Но полностью списывать Байдена со счетов не стоит. Один из источников сообщил, что "возможно, все еще продолжаются определенные усилия, чтобы убедить его приехать на коронацию". Другой же источник отметил, что план отказа американского лидера "не окончательный" и он остается "технически в игре". То же мнение высказал один из высокопоставленных американских чиновников. Он подчеркнул, что пока не приняты никакие окончательные решения.

Это не впервые в истории коронации

Если Байдена не будет на церемонии, то это не впервые в истории. Уже был прецедент на коронации Елизаветы II. На ней не было тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Тогда он тоже отправлял делегацию. В нее входили Джордж Маршалл, начальник штаба армии США во время Второй мировой войны, а также Эрл Уоррен, губернатор Калифорнии.

Что интересно, Джо Байден планирует около недели провести в Ирландии. Собственно, в это время он мог бы присутствовать на церемонии. Как отмечают в издании, такой шаг, ожидается, приведет к новой критике его позиции по поводу Brexit. К слову, по происхождению американский лидер – ирландец. И он очень гордится своими корнями.