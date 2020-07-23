Коронавирусная ситуация в Украине – не такая тревожная, как в некоторых странах. В целом украинская статистика довольно умеренна и адекватна ситуации в мире.

Место Украины в мире относительно ситуации с коронавируса

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. В эфире "Украинского радио" он отметил, что сегодня, согласно мировой статистике по количеству случаев коронавирусной болезни, Украина находится:

на 10 месте – в Европе;

на 36-м – в мире.

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Наше количество не дотягивает до тех мировых проблем, которые есть в США (4 миллиона заражений), Бразилии (2 миллиона) и Индии (1,2 миллиона). Наша статистика довольно умеренна и адекватна ситуации, которая сложилась в мире. В отношении Китая, то для нас это сегодня является загадкой. Я думаю, что мы ретроспективно посмотрим, что именно в Китае сработало. Почему при их плотности населения и передвижениях не состоялось вспышки за пределами Ухань,

– подчеркнул Ляшко.

О введении карантина он привел аргумент, что ситуация в начале февраля и то, что Украина имеет сегодня – это небо и земля.

"Мы делаем все возможное, чтобы улучшить лабораторную диагностику, увеличить количество лабораторий, тестов, контактных лиц , если у человека был установлен диагноз коронавирусная болезнь, и в дальнейшем это отработать", – отметил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что сегодня, к примеру, можно делать массовое тестирование всем, кто пожелает, поскольку тесты доступны. По его словам, в 282 лабораториях на территории Украины проводят это тестирование – примерно 14 тысяч тестов в день.

" С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведут. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины, и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", – подытожил Ляшко.

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Сколько людей в Украине болеют коронавирусом

Согласно статистике Минздрава, за сутки 21 июля в Украине подтвердили 829 новых случаев COVID-19. В общем заразились 60 995 человек , правда 33 172 удалось выздороветь. Сегодня же болеют 26 289 человек. К сожалению, умерли 1534 украинца.

Коронавирус подтвердили у 4 329 детей и 8 103 медиков : 5 772 медработника выздоровели. 45 047 больных находились на амбулаторном лечении. На стационарном лечении – 3 891 человек, из них 84 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15 948 человек , подключение к аппарату ИВЛ – 469 пациентов.

За сутки исследовали 13 574 образца методом ПЦР. В общем исследованы 907 360 ПЦР-тестов.

Наибольшее количество активных больных 100 тысяч населения

Львовщина (251)

Закарпатье (215,2)

Буковина (167,3).

Какие области лидируют по показателю смертей на 100 тысяч населения

Кировоградская (4,8%),

Черкасская (4%),

Харьковская и Черновицкая (по 3,9%),

Полтавская (3,7%).