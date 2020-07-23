Коронавірус у Європі та світі: на якому місці за числом хворих перебуває Україна
Коронавірусна ситуація в Україні є не такою тривожною, як у деяких країнах. Загалом українська статистика є доволі помірною та адекватною ситуації, що склалася в світі.
Місце України в світі щодо ситуації з коронавірусом
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. В ефірі "Українського радіо" він зазначив, що сьогодні, відповідно до світової статистики щодо кількості випадків коронавірусної хвороби, Україна перебуває:
- на 10 місці – в Європі;
- на 36-му – у світі.
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Наша кількість не дотягує до тих світових проблем, які є в США (4 мільйони заражень), Бразилії (2 мільйони) й Індії (1,2 мільйона). Наша статистика є доволі помірною та адекватною ситуації, яка склалася в світі. Щодо Китаю, то для нас це є сьогодні загадкою. Я думаю, що ми ретроспективно подивимося, що саме в Китаї спрацювало. Чому за їхньої густоти населення та пересуваннях не відбулися спалахи за межами Уханю,
– підкреслив Ляшко.
Щодо запровадження карантину він навів аргумент, що ситуація на початку лютого та те, що Україна має сьогодні, – це небо та земля.
"Ми робимо все можливе, щоб покращити лабораторну діагностику, збільшити кількість лабораторій, тестів, контактних осіб, якщо в людини було встановлено діагноз коронавірусна хвороба, та в подальшому це відпрацювати", – зауважив Ляшко.
Головний санітарний лікар додав, що сьогодні, до прикладу, можна робити масове тестування всім, хто забажає, оскільки тести є доступними. За його словами, в 282 лабораторіях на території України проводять це тестування – приблизно 14 тисяч тестів на день.
"З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, в подальшому це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуть. Сім вакцин переходять в третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини, і ми тоді будемо давати раду з вірусом більш ефективно", – підсумував Ляшко.
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Скільки людей в Україні хворіють коронавірусом
Відповідно до статистики МОЗ, за добу 21 липня в Україні підтвердили 829 нових випадків COVID-19. Загалом інфікувалися 60 995 людей, щоправда 33 172 вдалося одужати. Сьогодні ж хворіють 26 289 осіб. На жаль, померли 1 534 українці.
Коронавірус підтвердили у 4 329 дітей та 8 103 медиків: 5 772 медпрацівники одужали. 45 047 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. На стаціонарному лікуванні – 3 891 особа, з них 84 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 948 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 469 пацієнтів.
За добу дослідили 13 574 зразки методом ПЛР. Загалом досліджено 907 360 ПЛР-тестів.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення
- Львівщина (251);
- Закарпаття (215,2);
- Буковина (167,3).
Які області лідирують за показником смертей на 100 тисяч населення
- Кіровоградська (4,8%),
- Черкаська (4%),
- Харківська та Чернівецька (по 3,9%),
- Полтавська (3,7%).
Летальність по країні складає 2,5%.