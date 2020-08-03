Лишь через несколько недель после восстановления морских путешествий сразу на двух круизных лайнерах зафиксировали вспышки коронавируса. Речь идет о лайнерах Paul Gauguin и MS Roald Amundsen, путешествующих в Арктике и Тихом океане.

Коронавирус на круизных лайнерах: что об этом известно

На судне MS Roald Amundsen коронавирус подтвердили в 40 человек, заболели в том числе и члены экипажа. Об этом сообщает The Guardian.

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Судно зашло в норвежский порт Тромсе в конце прошлой недели. Тогда четырех членов экипажа госпитализировали в больницу. У них и еще 32 сотрудников диагностировали COVID-19.

В Норвегии признали, что, возможно, выпустили вспышку COVID-19 из-под контроля, когда позволили 178 пассажирам покинуть судно в Тромсе. Это существенно усложнило поиск контактных лиц инфицированных.

Мы ожидаем, что из-за новой вспышки будет больше заражений,

– заявили в норвежском институте общественного здоровья.

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Второй круизный лайнер, где обнаружили вспышку коронавируса, Paul Gauguin, сейчас находится у побережья Таити. Судно находилось между Бора-Бора и островом Рангироа, когда тест члена экипажа показал положительный результат. Лайнер тут же вернулся в порт приписки в Папеэте, Таити.

Всем пассажирам Paul Gauguin приказали оставаться в своих каютах. Пока неизвестно, сколько пассажиров находится на борту.