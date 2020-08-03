Лише за кілька тижнів після відновлення морських подорожей відразу на двох круїзних лайнерах зафіксували спалахи коронавірусу. Мовиться про лайнери Paul Gauguin та MS Roald Amundsen, що подорожують в Арктиці і Тихому океані.

Коронавірус на круїзних лайнерах: що про це відомо

На судні MS Roald Amundsen коронавірус підтвердили у 40 осіб, захворіли зокрема й члени екіпажу. Про це повідомляє The Guardian.

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Судно зайшло у норвезький порт Тромсе наприкінці минулого тижня. Тоді чотирьох членів екіпажу госпіталізували в лікарню. У них і ще 32 співробітників діагностували COVID-19.

У Норвегії визнали, що, можливо, випустили спалах COVID-19 з-під контролю, коли дозволили 178 пасажирам покинути судно у Тромсе. Це істотно ускладнило пошук контактних осіб інфікованих.

Ми очікуємо, що через новий спалах буде більше заражень,

– заявили в норвезькому інституті громадського здоров'я.

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Другий круїзний лайнер, де виявили спалах коронавірусу, Paul Gauguin, наразі перебуває біля узбережжя Таїті. Судно перебувало між Бора-Бора й островами Рангіроа, коли тест члена екіпажу показав позитивний результат. Лайнер тут же повернувся в порт приписки в Папеете, Таїті.

Усім пасажирам Paul Gauguin наказали залишатися у своїх каютах. Поки невідомо, скільки пасажирів перебуває на борту.